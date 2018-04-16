37. İstanbul Film Festivali Günlüğü: 16 Nisan 2018 Pazartesi

37. İstanbul Film Festivali’nde 16 Nisan 2018 Pazartesi Yarışma Dışı bölümünde yer alan Kuluçka 13:30’da Beyoğlu Sineması’nda yönetmen Mehmet Selçuk Bilge’nin katılımıyla; Mayınlı Bölge filmlerinden Sefil Hayat 13:30’da Cinemaximum Zorlu Center’da yönetmen Ryan Prows’un katılımıyla; Ulusal Yarışma bölümünde yer alan Sofra Sırları 16:00’da Atlas Sineması’nda yönetmen Ümit Ünal’ın katılımıyla; Bergman 100 Yaşında seçkisinden Sessizlik 16:00’da Beyoğlu Sineması’nda filmi seçen yönetmen Reha Erdem’in sunumuyla; Ulusal Yarışma’da yer alan Borç 19:00’da Atlas Sineması’nda yönetmen Vuslat Saraçoğlu katılımıyla gösterilecek.
- Basın Bülteni
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