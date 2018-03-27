Mehmet Selçuk Bilge’nin yönettiği ve Nur Ertem, Dilara Tekin, Sercan Can ile Stefani Terziyan’ın oynadığı Kuluçka, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla MSB Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ailesini kaybedip büyükannesiyle yaşamaya başlayan Rüya’nın evde bulduğu gizli bir geçit tüm hayatını değiştirecektir. İtalya’ya gitmek için para biriktirmeye çalışan Rüya, kaçmaya çalıştığı dünyanın mı, yoksa içinde kaybolduğu düşler ormanının mı daha tehlikeli olduğuna karar veremeyecek duruma gelir. Rüya, Düşler ormanı sakinlerinin verdiği görevleri tamamlamaya ve büyükannesinin önüne çıkardığı bütün engelleri aşmaya çalışır.

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