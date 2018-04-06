Sevda Aydan’ı Kaybettik

Kaynanalar adlı TV dizisindeki Tijen rolü ile tanınan, opera sanatçısı ve oyuncu Sevda Aydan, 06 Nisan 2018 Cuma günü (bugün) hayatını kaybetti. Aydan, Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Şan ve Opera bölümlerini bitirdikten sonra La Traviata Operası ile sanat hayatına atıldı. 1962’de Rusya’nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Bakü Operaları’nda sahneye çıktı. Bak Yeşil Yeşil, Hayret 17, Kaynanalar, Teşekkür Ederim Büyükanne, Evlidir Ne Yapsa Yeridir, Solgun Bir Sarı Gül adlı sinema filmlerinde de rol alan sanatçının cenazesi, 07 Nisan 2018 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Alaçatı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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