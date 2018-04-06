6. Film Amed Belgesel Film Festivali yeniden başlıyor. Amed Kayapınar Belediyesi’nin desteğiyle daha önce beş kez gerçekleştirilen festival bir yıllık bir aradan sonra 23 – 27 Mayıs 2018 tarihleri arasında yeniden sinemaseverlerle buluşuyor. Belgesel sinema için güçlü bir mecra olma yolunda ilerleyen festivalin devam ettirilebilmesi için tüm belgesel sinemacılar festivale davet ediliyor ve Filmini Al da Gel çağrısı yapılıyor. Festivalin imkânlarının elvermemesi sebebiyle festivale kendi imkânları ve filmleriyle dayanışma içinde olabilecek yönetmenlerin katkısı bekleniyor. Gelemeyenlerin film gönderip dayanışmaları umuluyor.

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