Onur Öğden’in yönettiği ve Esin Civangil, Metin Keçeci, Ayhan Işık ile Dilara Büyükbayraktar’ın oynadığı İyi ki Doğdun Abla, 04 Mayıs 2018’de MC Film dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Köy ağası Bayram’ın 3 çocuğundan ikisi Ferit ve Feriz hiçbir zaman birbirleriyle anlaşamamaktadır. Kardeşleri Ferda istemeye istemeye Feriz’in yakın dostu Ali’yle evlendirilir. Köye gelen öğretmen Gamze, Ferit’le yakınlaşır, küçüklüğünden beri Ferit’i kıskanan Feriz bu durumu da hazmedemez. Ferit ve Gamze evlenir. Gamze’nin akıl sağlığıyla ilgili problemleri ortaya çıkar ve ailede başlayan kaos felakete yol açar. Sonunda her şey açığa çıkar.

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