Kerem Topuz, Lavinya’nın Fragmanını Yayınladı

Film isimli ilk uzun metrajının ardından yazıp yönettiği ikinci sinema filmi olan Lavinya ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan yönetmen Kerem Topuz, filmin merakla beklenen yeni fragmanını internet ortamında yayına verdi. Bir tesadüf sonucu yolları kesişen ve beraber bir yolculuğa çıkan iki sıra dışı karakterin hikâyesinin anlatıldığı filmde başrolleri Derya Ekşioğlu ve Timo Roy üstleniyor. Filmin ses tasarımı ve müziklerinde başarılı besteci ve müzisyen Murat Özdemir’in imzası bulunuyor. Filmin açılış müziği için kullanılan Beaten Fame’in Sony Music etiketiyle yayınladığı Dünya isimli parçası fragmanda da kullanılmış. Lavinya önümüzdeki günlerde vizyona girecek.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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