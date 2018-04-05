Burak Özçivit ve Kerem Bürsin, Can Feda Dedi Nefesler Tutuldu

Milyonların merakla beklediği Can Feda, Emaar Square Mall Cinemaximum Sinemaları’nda özel gösterim ile ilk kez seyircinin karşısına çıktı. Fahriye Evcen, Serenay Sarıkaya, Murat Yıldırım ve İmane Elbani, Gökhan Keser, Güliz Ayla, Burak Sağyaşar, Hatice Şendil Sağyaşar ile filmin yapımcısı Timur Savcı oyuncuları ilk gösterimde yalnız bırakmadı. 105 dakikalık film heyecanla izlendi. Filmin atmosferine uygun dekore edilen gösterim alanı da davetlilerden büyük ilgi gördü.

Basın Bülteni

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