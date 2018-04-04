Cody Calahan’ın yönettiği ve Michelle Mylett, Stephen Bogaert, Josette Halpert ile Samuel Faraci’nin oynadığı Antisosyal 2 (Antiscocial 2), 01 Haziran 2018’de MC Film dağıtımıyla DFGS Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sam, yeni doğan bebeğinin ondan çalınmasından yıllar sonra, Social Redroom adlı web sitesinde arama yapar. Bean adında küçük bir kızla arkadaş olmasının ardından Sam, Redroom virüsüne tedavi bulmaya adanmış bir tesiste yakalanır ve buraya kilitlenir. Kapana kısılmış ve işkence gören Sam, Social Redroom sitesindeki güncelleme tamamlanmadan tesisten kaçar ve saldırının son aşamaya geçmesini önlemek için uğraşa başlar.

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