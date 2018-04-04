Korkuluk (Yönetmen: Stu Stone)

Stu Stone’un yönettiği ve Mike Taylor, Hanna Gordon, Umed Amin ile Maaor Ziv’in oynadığı Korkuluk (Scarecrows), 13 Nisan 2018’de MC Film dağıtımıyla Pola Yapım – DFGS Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gizli bir kıyı gölünün bulunduğu bölgeye doğru doğa yürüyüşe çıkan bir grup gencin yörede uğursuz olarak bilinen bir mısır tarlasından geçmekten başka çareleri yoktur. Ancak bu mısır tarlasının, çevredeki insanlarla pek ilişki kurmayan sahibi çiftçinin tarlasından izinsiz geçenleri birer korkuluğa dönüştürüp çürümeye bıraktığından gençlerin haberleri yoktur. Çevrede dolaşan söylentilere göre bu mısır tarlasına bir kez giren bir daha çıkamaz.

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