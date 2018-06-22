Antisosyal 2 Vizyonda

Merakla beklenen korku filmi Antisosyal 2 (Antisocial 2) bu hafta vizyona giriyor. Sosyal medya sitelerinin gelecekte kullanıcılarını kendilerine bağlamak için her yolu deneyeceği tezi üzerinden, sosyal medyayı korku türüyle buluşturan Antisosyal serisinin devam filmi Antisosyal 2′de (Antisocial 2) ilk filmde olduğu gibi yine Michelle Mylett başrolde yer alıyor. Chad Archibald, Cody Calahan ve Jeff Maher’in yazıp, Cody Calahan’ın yönettiği filmde Mylett’a; Stephen Bogaert, Josette Halpert, Samuel Faraci ve Kristina Nicoll eşlik ediyor. Yönetmen Biray Dalkıran’ın DFGS isimli firmasıyla yurt dışından getirdiği ilk film olan Antisosyal 2, MC Film dağıtımıyla gösterimde.

Basın Bülteni

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