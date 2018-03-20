Nişantaşı Üniversitesi’nden Senaryo Doktorluğu Eğitimi ve Sertifika Programı

Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Senaryo Doktorluğu Eğitimi Sertifika Programı, sinema ve TV endüstrisinde kariyer yapmak isteyenleri alanında deneyimli eğitmenler ve sektör temsilcileri ile buluşturuyor. 28 Nisan – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cumartesi – Pazar günleri düzenlenecek programın koordinatörlüğünü Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Profösör Doktor Gülseren Yücel yapacak. Program eğitmenleri arasında Ümit Ünal; Işıl Sönmez; Erdem R. Avşar; Hülya Vural; Faruk Turgut ve Birol Güven gibi isimler bulunuyor.

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