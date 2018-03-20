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Nişantaşı Üniversitesi’nden Senaryo Doktorluğu Eğitimi ve Sertifika Programı

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Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Senaryo Doktorluğu Eğitimi Sertifika Programı, sinema ve TV endüstrisinde kariyer yapmak isteyenleri alanında deneyimli eğitmenler ve sektör temsilcileri ile buluşturuyor. 28 Nisan – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cumartesi – Pazar günleri düzenlenecek programın koordinatörlüğünü Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Profösör Doktor Gülseren Yücel yapacak. Program eğitmenleri arasında Ümit Ünal; Işıl Sönmez; Erdem R. Avşar; Hülya Vural; Faruk Turgut ve Birol Güven gibi isimler bulunuyor.

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