18 Günde Parasız Film Çekti Amerika’dan Ödül Aldı

Dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan ve bu yıl 32.si düzenlenen Sundance Film Festivali’nde yönetmen Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği yeni filmi Kelebekler, Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü’nü aldı. Türkiye’de bu ödülü kazanan ilk yönetmen olarak sinema tarihine imzasını atan Karaçelik; “Bu ödül, bu filmin 18 günde çekilmesini sağlayan ekibime… Bunu biz yaptık. Artık herkesin. Filmi 18 günde, parasız çektik. Bunun genç sinema öğrencileri için anlamı çok kıymetli.” şeklinde konuştu. Film, birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramalarını ve yeniden bir araya gelmelerini anlatıyor.

Basın Bülteni

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