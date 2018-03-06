Brad Peyton’un yönettiği ve Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman ile Jake Lacy’in oynadığı Rampage: Büyük Yıkım (Rampage), 13 Nisan 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Primatolog Davis Okoye doğumundan beri ilgilendiği ve sarsılmaz bir bağ kurduğu, zeki gümüş sırtlı gorili George’u herkesten uzak tutmuştur. Ama bir düzenbazın genetik deneyi bu tatlı maymunu hırçın ve devasa bir boyuta dönüştürür. Daha kötüsü benzer değişime uğramış yeni hayvanlar da vardır Okoye, bir panzehirle hem Dünya’yı, hem de George’u kurtarmak için mücadele edecektir.