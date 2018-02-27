Son İyi Günler adlı kısa film film ekibi adına yönetmen Mehmet Başak tarafından internet ortamında gösterime sunuldu. Hanife Çiftçi, Mustafa Payat, Yelda Alp ve Meltem İşler Sevindi’nin oynadığı filmde üniversite sınavına hazırlanan Hümeyra, başörtüsü yasaklarından dolayı eğitimine yurt dışında devam eden ablasının izinden gitmek istemektedir. Ancak hamile olan annesi ise kızının ülkede okumasını arzular. Yurtdışındaki kızını okutmak için imkanlarını seferber etmiş olan babası ise küçük kızının hayalleriyle gerçekler arasında kalmıştır. Anneanne evdeki gerilimi dengelemeye çalışır. Hümeyra hedefine ulaşabilecek midir?