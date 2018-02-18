Tuncer Çetinkaya yönetiminde hazırlanan Modern Zamanlar Dergisi’nin 45. sayısı çıktı. “Sinema ve Milliyetçilik” konusunun kapağa taşındığı dergide 2017 yılı sinema gündemi değerlendiriliyor; vizyonun öne çıkan filmleri tartışılıyor. Ümit Ünal ve Deniz Türkali söyleşilerinin de bulunduğu Modern Zamanlar Dergisi, “Sinema Hayattır” şiarıyla yolculuğunu sürdürüyor. 45. sayısına katkıda bulunanl yazarlar arasında Tunca Arslan, Barış Saydam, Levent Yaylagül, Ertan Tunç, Ali Can Sekmeç, Gökşen Aydemir, Oğuzhan Ersümer, Haydar Ali Albayrak gibi isimlerin bulunduğu dergi tüm sinema kurumlarına ve akademilere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.