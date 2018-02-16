Sinema Sektöründe Büyük Ortaklık

Amerika’da çektiği ilk filmi The Crossbreed’in 02 Mart’ta Türkiye’de de gösterime girecek olması nedeniyle Türkiye’ye gelen Biray Dalkıran, yeni bir ortaklığın müjdesini verdi. Dalkıran, MC Film Dağıtım (Oktay Arabacı) ile ortak oldu. Bu ortaklık ile MC Film Dağıtım, dfgs (Türkiye) ve BD America (ABD) birlikte çalışarak ABD ve Türkiye arasında köprü oluşturacaklar. Hem ABD yapımı filmlerin Türkiye’de dağıtımını yapacaklar hem de Türk filmlerinin ABD’deki satışlarını gerçekleştirecekler. Dalkıran, Amerika’ya dönüşüne kadar en az 5 iyi film alarak öyle dönmek istediğini ve kazandığı deneyimlerini paylaşmak istediğini belirtti.

Biray Dalkıran



Biray Dalkıran – Oktay Arabacı

