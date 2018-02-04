Novi Cinema 3. Sayı Çıktı

Novi Cinema Fanzin, 3 sayısı çıktı. Dergi, sürekli yeni şeyler denemeye amaç edinerek yayıin yapıyor. Yeni sayıda fanzinin boyunu büyütüldü, fanzin artık a4 boyutunda yayınlanıyor. Novi Cinema Fanzin, Şubat ayında gerçekleşen Black History Month vesilesiyle çok fazla kişinin bilmediği düşünülen Blackface konusuna odaklanan bir sayı olarak okur karşısına çıkıyor ve kapağına da kara yüzlü oyuncuları koyuyor. Dergi içeriğinde Blackface ve sinemada, özellikle Hollywood’da siyahların yaşadıkları üzerine, Sınırların İki Yüzü, Doğru Şeyi Yap, Hollywood’un Kara Lekesi: Blackface ve Irkçılığın Kısa Tarihi gibi detaylı yazılar bulunuyor.