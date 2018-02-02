Kapalak Kızı: Öteki Dünyadan Gelen

Ramazan Özer ile Fatih Gürler’in yönettiği ve Nova Prospekt, Can Yavuz, Arifhan Durmuş ile Alperen Demirtaş’ın oynadığı Kapalak Kızı, 13 Temmuz 2018’de TMEFilms dağıtımıyla FSM İletişim tarafından vizyona çıkarılıyor.

Youtube’da korku ve paranormal video içerikleri ile trend olmayı başaran Nova Prospekt, sosyal medyadan sonra sinemada. Konusunu Giresun’daki bir köy okulunda hademelik yapan genç bir kızın başına gelen gerçek bir olaydan alan film, klasik korku filmi anlayışını yıkacak. Öteki Dünyadan Gelen mottosuyla hazırlanan, hikâyesiyle diğer korku filmlerinden tamamen ayrılan film, her saniyesinde izleyiciyi korkunun büyülü atmosferine taşıyacak.