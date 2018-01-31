Adı Aşk Filmi Yapımcısına Onur Ödülü

Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği (ESVED) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Eshab-ı Keyf Ödülleri Yılın Siyaset ve İş Dünyasının Yıldızları ödül töreni büyük ilgi topladı. Törende, Afrin’de düzenlenen operasyon nedeniyle geçtiğimiz günlerde galasını iptal eden ve tüm gelirini şehit ve gazi yakınlarına bağışlayacağını açıklayan Adı Aşk filminin yapımcısı Eren Şar onur ödülüne layık görüldü. Şar, “Bu ödül beni çok gururlandırdı. Ülke olarak şu an acı ve matem içindeyiz. Afrin operasyonu inşallah başarı ile tamamlanacak. Ülkemiz böyle bir dönemdeyken bizde galamızı iptal ettik. Bu operasyona bir nebze de desteğimiz olduysa gurur ve onur duyarız.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

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