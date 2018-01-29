Ünlü Macar Yönetmen Zoltan Fabri’nin Filmleri Akbank Sanat’ta

Akbank Sanat, Şubat ayında Macar Kültür Merkezi’nin katkılarıyla ünlü yönetmen Zoltan Fabri’nin filmlerine ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte, ünlü yönetmenin 1956 – 1978 yılları arasında çektiği beş film orijinal ve Türkçe alt yazılı olarak ücretsiz olarak izlenebilecek; Atlıkarınca, Pal Sokağı Çocukları, Cehennemde İki Devre, Beşinci Mühür ve Macarlar adlı filmler izleyicilerle buluşacak. Etkinlik davetiyeleri gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilecek.

Atlıkarınca (Körhinta)



Beşinci Mühür (Az Ötödık Pecset)



Cehennemde İki Devre (Ket Felidö A Pokolban)



Macarlar (Magyarok)



Pal Sokağı Çocukları (A Pal Utcai Fiuk)

