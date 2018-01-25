Türkiye’de bir Arapça Film: Adı Aşk, 26 Ocak’ta Vizyonda

Milyonlarca hayranı olan Arap oyuncuların rol aldığı Adı Aşk filmi 26 Ocak’ta vizyona giriyor. Türk dizi ve sinema filmleri Arap ülkelerinde büyük beğeniyle izlenirken, Insert Yapım bir yeniliğe imza attı ve Arap dünyasının yıldızlarını bir Türk filminde bir araya getirdi. Mariam Hussein ve Mustafa Yabaş’ın başrolerini paylaştığı Adı Aşk filminin yönetmen ve senaristliğini Eyüp Dirlik üstleniyor. Filmde, 2014 Orta Doğu Güzeli Fati Jamali de rol alıyor.

Basın Bülteni

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