Burak Çevik’in Yönettiği Tuzdan Kaide, Berlin Film Festivali’ne Seçildi

Burak Çevik’in yönettiği Tuzdan Kaide, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapacak. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümü sinemada yenilikçi bir dil arayışında olan filmlerin ağırlıkta olduğu bir seçki gösteriyor. Seçkide yer alan Tuzdan Kaide, aynı zamanda Caligari Film Ödülü adaylarından birisi. Filmin oyuncu kadrosunda Zinnure Türe, Nazan Kesal, Nalan Kuruçim, Nihal Koldaş, Esme Madra, Banu Fotocan, Elit İşcan, Dila Yumurtacı ve Reyhan Özdilek gibi isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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