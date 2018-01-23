Hayal Değil Gerçek, Enes Batur Zirvede

Başrolünde Enes Batur Sungurtekin’in oynadığı ve 5 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü Youtuber’ın hayatının anlatıldığı Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? hafta sonunda en fazla izlenen film olarak zirveye yerleşti. Interpress’in derlediği bilgilere göre filmi hafta sonunda 454 bin 373 seyircinin izlediği belirlendi. Cem Yılmaz’ın 3 haftadır vizyonda olan filmi Arif V 216, 432 bin 371 seyirci ile hafta sonunu ikinci sırada tamamlarken, Gupse Özay’ın tiplemesi Deliha 2’yi izlemek için ise 306 bin 930 seyircinin salonları doldurduğu görüldü.