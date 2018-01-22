Başarılı Yönetmen Kâmil Çetin, Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? Filmi ile Başarısını Kutluyor

Türk sinemasında çektiği başarılı filmlerle adından söz ettiren Kâmil Çetin, zaferden zafere koşuyor. Hafta sonu vizyona giren ve kapalı gişe oynamakta olan Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmine ek seanslar konulduğunu söyleyen Çetin, Türk sineması hakkında da değerlendirme yaptı. Bu sezon 3 ayrı film çeken ve başarılarını gişe rakamlarıyla gösteren usta yönetmen, sinema dışında birçok da reklam filmine imzasını attı. Youtube kanalı üzerinden 5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Enes Batur’un başrolünü üstlendiği, zengin kadrosunda Bekir Aksoy, Ceyda Düvenci, Ceyhun Yılmaz, Kerem Fırtına’nın yanı sıra birçok Youtube fenomenlerinin yer aldı.

Basın Bülteni

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