02 Şubat’ta Vizyona Girecek Cebimdeki Yabancı Filminin Kamera Arkasından Eğlenceli Görüntüler

Serra Yılmaz’ın yönetiminde Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız gibi oyunculardan oluşan kadrosuyla büyük merak uyandıran Cebimdeki Yabancı filminin güldüren kamera arkası görüntüleri izleyiciyi çok eğlendirecek. Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in ortak yapımcıları arasında yer aldığı Cebimdeki Yabancı filmi vizyona girmeden eğlenceli kamera arkası görüntüleri seyirci ile buluştu.

Basın Bülteni

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