Adı Aşk Filminden Şehit Yakınlarına ve Gazilere Destek

Türk dizi ve sinema filmleri Arap ülkelerinde büyük beğeniyle izlenirken, Insert Yapım bir yeniliğe imza attı ve Arap dünyasının yıldızlarını bir Türk filminde bir araya getirdi. Faslı oyuncu Mariam Hussein ve Mustafa Yabaş’ın başrollerini paylaştığı Adı Aşk filmi 26 Ocak’ta Türkiye’de vizyona giriyor. Sımsıcak aşk hikâyesiyle dikkat çeken filmin yönetmeni Eyüp Dirlik, “Filmin gelirinin bir kısmı şehit yakınlarına ve gazilere verilecek.” dedi.

Basın Bülteni

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