Baki Avcı’yı Kaybettik

Sözcü Gazetesi’nin kuruluş ekibinde yer alan ve ardından haber müdürlüğü görevini üstlenen tecrübeli gazeteci Baki Avcı, bugün (14 Ocak 2018 Pazar) sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde öğrenci olarak rol alan Avcı, gazeteciliğe 15 Mart 1977 tarihinde başladı. Harçlıklarıyla biriktirdiği para ilk fotoğraf makinesini almasını ve mesleğe başlamasını sağladı. Avcı’nın cenazesi 15 Ocak 2018 Pazartesi günü Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Küçükbakkalköy Mezarlığı’na defnedilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.