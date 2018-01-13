Arif V 216 Ekibi Berlin’de Seyirciyle Buluştu

Arif V 216 filminin oyuncuları yurt dışında da izleyiciyle buluşmaya başladı.Filmin oyuncuları Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Can Yılmaz, Özkan Uğur ve Zafer Algöz, Berlin Cineplex Alhambra Sineması’nda sinemaseverlerle buluştu. Almanya’da da büyük ilgiyle karşılanan oyuncular, filmi izleyicilerle birlikte izledi. Oyuncuları Türkiye ve yurt dışında turne yaparken, film vizyonda hasılat rekoru kırmaya devam ediyor; filmi bir hafta içerisinde 2 milyon 92 bin kişi seyretti.

Basın Bülteni

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Cem Yılmaz – Ozan Güven



Cem Yılmaz – Ozan Güven –

Seda Bakan – Can Yılmaz – Özkan Uğur



Özkan Uğur – Zafer Algöz

