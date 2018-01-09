Ölümlü Dünya’nın Fragmanı Yayınlandı

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı, Ölümlü Dünya’nın fragmanı görücüye çıktı. Filmin oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Sarp Apak, Alper Kul, İrem Sak, Feyyaz Yiğit, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür ile filmin yönetmeni Ali Atay, Ölümlü Dünya’nın fragmanını ilk kez basın mensuplarıyla birlikte izledi. Film 26 Ocak’ta gösterimde.

Basın Bülteni

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