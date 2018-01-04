Hayal Perdesi Dergisi’nin, Ocak – Şubat Tarihli 62. Sayısı Çıktı

Hayal Perdesi Sinema Dergisi’nin yeni sayısında Andrey Zvyagintsev’in son filmi Sevgisiz kapağa taşınıyor. Yönetmenin sineması, aile, ilişkiler, sırlar ve çocukluk temaları üzerinden değerlendiriliyor. Vizyonu inceleyen sayfalarında Dönme Dolap, Loving Vincent, Godard ve Ben, İyi Günler ve Yol Ayrımı filmlerini incelendi. Metamorfoz bölümünde Şener Şen’in Yol Ayrımı’ndaki performansı ele alındı. Festival Günlüğü, 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali kapsamında seyirci ile buluşan Mecid Mecidi filmi Bulutların Ardında’yı etraflıca inceliyor. Uzaktan Kumanda’da, tekrar başlayan efsane dizi Twin Peaks incelendi.