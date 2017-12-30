Deliha Kariyer Peşinde

Zeliha, serinin ikinci filminde iş hayatına atılıyor. Yeni kariyerine başlamak için hiçbir totemi atlamayan Zeliha ve en yakın arkadaşı Fato’nun kahkaha dolu macerası yine çok güldürecek. Haylaz ve yaramaz Zeliha, iş kıyafetleri ve iş bulmaya çalışırken karakterinden ödün vermeyen mertliğiyle izleyenleri gülmekten kırıp geçirecek. Yaptığı hatalar bile hediyeye dönüşen Zeliha yeni yıla kahkaha taşıyacak. Gupse Özay’ın etkili kalemiyle 3. senaryosuna imza attığı, yönetmen koltuğuna da oturduğu ilk filmi Deliha 2′de bol kahkaha vaad ediyor. Sinema sektörünün yazan, yöneten ve oynayan ilk kadını Gupse Özay’ın Deliha 2′si 12 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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