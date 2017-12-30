Ayşe Selen’i Kaybettik

Sinema ve dizi oyuncusu Ayşe Selen, 30 Aralık 2017 Cumartesi günü (bugün) hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora yapan sanatçı İstasyondaki Pastahane adlı kendi eserinden çekilen TV dizisinin senaryosunu yazdı. Faize Hücum, Böcek, El Yazısı, Azap adlı sinema filmlerinde ve birçok TV dizisinde çeşitli karakter rollerinde oynayan Ayşe Selen’in cenazesi 31 Aralık 2017 Pazar günü (yarın) Şişli Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.