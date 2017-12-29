Arka Pencere Mecmua’nın Ocak 2018 Sayısı Bayilerde

Arka Pencere Mecmua’nın Ocak 2018 sayısı çıktı. Cem Yılmaz, Onur Saylak ve Ahmet Mümtaz Taylan söyleşilerinin de bulunduğu derginin kapağını Cem Yılmaz’ın Arif V 216′da canlandırdığı Arif’in bir pozu süslüyor. Türkiye’nin en komik adamıyla Murat Özer görüştü ve söyleşiden ‘Cem Yılmaz Evreni’nin şifreleri çıktı. Son yıllarda sakin tabiatlı oyunculuğuyla tanıdığımız Onur Saylak’ın ilk yönetmenlik denemesi Daha derginin bu ay incelediği ikinci Türk filmi oldu. Hem Onur Saylak’la hem de setin ‘ağır abisi’ Ahmet Mümtaz Taylan’la, Fotoğrafların Efendisi Muhsin Akgün’ün makinesinin flaşları eşliğinde Ebru Çeliktuğ görüştü.