Setin Bitmesini İstemiyorlar

Nadir Yakut ve Serkan İyisezer’in yapımcılığını üstlendiği Döndüm Ben filminin setinde yaşanan gülme krizleri ve komik diyaloglar, oyunculara ve set ekibine eğlenceli anlar yaşatıyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı filmin oyuncuları setin bitmesini hiç istemiyor. Beykoz, Kadıköy ve Maslak’ta çekilen Döndüm Ben filminin başrollerini Ayhan Taş, Burak Satıbol, Sadi Celil Cengiz, Erdal Küçükkömürcü, Dilara Öztunç ve Yiğit Arı paylaşıyor

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