Mustafa Mayadağ’ı Kaybettik

Klip ve belgesel yönetmeni Mustafa Mayadağ, 29 Aralık 2017 Cuma günü (bugün) hayatını kaybetti. Mayadağ, 2 yıl önce yönetmenliğini yapacağı ilk uzun metraj filmi için mekân seçim çalışmaları sırasında felç geçirmişti. 1958 yılında dünyaya gelen Mayadağ, Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, Star TV ve Raks Müzik’te görev aldı. Afrodit adlı sinema filminde yardımcı yönetmenlik yapan Mayadağ’ın cenazesi 30 Aralık 2017 Cumartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.