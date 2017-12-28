29 Aralık’ta vizyona girecek olan yılın son komedi filmi Parayı Bulduk filminin yeni fragmanı yayınlandı. Başrollerini Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali, Metin Yıldırım, Gülsüm Alkan, Metin Keçeci ve Yavuz Karakaş gibi birbirinden başarılı isimler yer alırken, filmin senarist ve yönetmenliğini ise İhsan Taş üstleniyor. Bunca emek verilmiş bir projenin sinemaseverler tarafından da beğenileceğini belirten İhsan Taş “Filmimiz çok iyi bir tarihte sinemaya giriyor. Vizyon tarihimiz güzel, Filmimiz güzel, ekibimiz güzel, her şey çok güzel, umarım filmin gişesi de güzel olur. 29 Aralık’ta herkesi filmimize bekliyoruz” diyerek sinemaseverleri filmi izlemeye davet etti.

Basın Bülteni

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