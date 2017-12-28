Deniz Ali Tatar’la 6. Seans, Martıların Efendisi Filminin Oyuncularını Konuk Etti

Sinemaseverlerin karşısına YouTube’da çıkan Deniz Ali Tatar’la 6. Seans, vizyona giren filmler, oyuncular, yönetmenler, festivaller ve sinemaya dair merak edilen her şey ile karşınıza gelmeye devam ediyor. Programın son bölümlerinde Martıların Efendisi fırtınası esiyor. Dram türünün güçlü örnek filmlerinden biri olmaya aday yönü ve ilk günlerde ilgiyle izlenen filmin başlıca oyuncuları Mehmet Günsür, Bige Önal, Hakan Kurtaş ve Barış Yıldız filmden detayları 6. Seans Programı izleyicileriyle paylaştı.

Bige Önal: Fragman

Mehmet Günsür: Fragman

Hakan Kurtaş & Barnış Yıldız: Fragman

Youtube

Bige Önal – Deniz Ali Tatar



Mehmet Günsür – Deniz Ali Tatar

