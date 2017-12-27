Geri Sayım Başladı, Deliha 2 Fragmanı Yayında

Deliha 2 seyirciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz günlerde kısa tanıtımının yayınlanmasıyla sosyal medyayı sallayan Deliha 2′nin fragmanı da sevenleriyle buluştu. Yaptığı hatası bile iyiliğe dönüşen Zeliha karakterinin yepyeni macerası 12 Ocak’ta vizyona giriyor. Yapımcılığını BKM Film’in üstlendiği, az biraz deli, biraz delikanlı ve tez canlı ama bir o kadar da saf ve iyi niyetli Deliha lâkaplı Zeliha’nın yeni macerası yine bol kahkaha vadediyor. Gupse Özay’ın yönettiği Deliha 2′nin oyuncu kadrosunda Özay’a, Eda Ece, Aksel Bonfil, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Er, Özlem Akınözü ve Mert Öner eşlik ediyor.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.