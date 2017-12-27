Daha, 12 Ocak’ta Vizyonda

Hakan Günday’ın 17 dile çevrilmiş kitabı Daha’dan esinlenen, Onur Saylak’ın yönetmenliğini üstlendiği Daha’nın vizyon yolculuğu başlıyor. Yurtiçi ve yurtdışı festivallerinde geçirdiği ödüllerle dolu yolculuğu tamamlayan film, 12 Ocak 2018 tarihinde vizyona girecek. Etkileyici konusu ve çarpıcı üslûbuyla merak uyandıran Daha; yaşadığı küçük sahil kasabasından ayrılarak büyük şehirde liseyi okumayı hayal ederken, babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışan Gaza’nın hikâyesine odaklanıyor. Filmin önemli rollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tunçalp ve Tankut Yıldız oynuyor.

Basın Bülteni

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