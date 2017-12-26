Heyecanla Beklenen 2018 Filmleri

Türkiye’nin önde gelen sinema sitelerinden sinemalar.com, yeni yılda vizyona girecek filmler arasından en çok beklenen filmleri sıraladı. Yeni filmleri merak edenlere ve hangi filmi izleyeceğine bir türlü karar veremeyenlere ilaç gibi gelecek olan listenin ilk sırasında Cem Yılmaz’ın oynadığı Arif V 216 var. Filmde Arif’in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir. Herkes gibi bir yaşam sürmek için çabalasa da farklı oluşu herkesin dikkatini çeker. 216’yı cazip teklifleriyle kandırmayı başaran bir iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif V 216, 05 Ocak 2018’de gösterime girecek.

Arif V 216

Deadpool 2



Kara Panter (Black Panther)



Tomb Raider



Yeni Mutantlar (The New Mutants)

