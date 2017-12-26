Hafta Sonu En Çok Hangi Filmleri İzledik

Bu hafta sonu vizyona 8 yeni film girerken yıllık seyirci sayısı 70 milyon 595 bin 330 kişiye ulaşarak rekor kırdı. Interpress’in derlediği bilgilere göre 1 milyon seyirci barajı bu hafta sonu da aşılırken, Aile Arasında bu hafta sonu yine zirveyi bırakmadı. 4 hafta sonunda toplam 3 milyon 173 bin 706 sinemaseverin izlediği filmi bu hafta sonu ise 374 bin 107 kişi izledi. Vizyona bu hafta sonu ikinci sıradan giren film, başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı Acı Tatlı Ekşi olurken, film hafta sonu salonlara 154 bin 689 seyirci çekti.