Yar Şarkısı Beyazperdeye Taşınıyor

Yepyeni yerli aşk filmi Elim Sende’nin çekim aşaması tamamlandı. Cüneyt Tek’in Yar şarkısından ilham alınarak kaleme alınan Elim Sende filmi, birbirlerini ilk gördüklerinde aşkın beyaz haline yakalanan Bulut ve Mavi’nin inişli çıkışlı, bir o kadar da aşk dolu hikâyesini konu alıyor. Başrollerini Seda Kement ve Serkan Gürkan’ın paylaştığı Elim Sende’nin kadrosunda Eşref Kolçak, Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, gibi isimler de bulunuyor.

Basın Bülteni

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