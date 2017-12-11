John Pollono’nun yönettiği ve Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson ile Clancy Brown’ın oynadığı Pes Etme (Stronger), 22 Aralık 2017’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

27 yaşındaki Bostonlu işçi Jeff Bauman, 2013 Boston Maratonu bombalaması ve onun sonrasında şehir için umut ve kararlılığın sembolü haline geldi. Jeff, maratonda eski kız arkadaşı Erin’i geri kazanmaya çalışır. Patlama meydana geldiğinde bitiş çizgisinde onu beklerken, saldırıda iki bacağı da kaybetti. Jeff’in hastanede bilinci yerine geldiğinde güvenlik güçlerine bombacıların birini tespit etmede yardımcı olur, ancak kendi savaşı yeni başlamıştır.