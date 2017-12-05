Merakla Beklenen Filmler Aralık ayında SineBU’da

Boğaziçi Üniversitesi’nin sinema salonu SineBU’da Aralık ayında sinemamızdan üç, dünya sinemasından beş film gösterimlerine devam ediyor. Ödüllü filmler Sarı Sıcak, Dönme Dolap ve Buğday, Körfez, Godard ve Ben, Suburbicon, Kare ve Kutsal Geyiğin Ölümü izleyiciyle buluşuyor. 2017 Cannes’da gösterimi yapılan Kare’nin başrollerini Elisabeth Moss, Dominic West ve Claes Bang paylaşıyor. Diğer bir başarılı film ünlü Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un çektiği izleyiciyi tekinsiz, oyunbaz ve özenle tasarlanmış yeni bir lanetli Lanthimos evrenine davet eden filmi Kutsal Geyiğin Ölümü filmleri sinemasever izleyicilere unutulmayacak deneyimler yaşatacak.
Buğday
Dönme Dolap (Wonder Wheel)
Godard ve Ben (Le Redoutable)
Kare (The Square)
Körfez
Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer)
Sarı Sıcak
Suburbicon: Sa.bör.bi.kan (Suburbicon)