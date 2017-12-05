Akbank Sanat, 14 – 16 Aralık 2017 tarihleri arasında 4. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Sessiz sinemanın eşsiz örneklerini sinemaseverlerle buluşturan 4. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri kapsamında Akbank Sanat’ta dünyanın farklı arşivlerinden gelen restore edilmiş sessiz filmlerin yanı sıra dans ve sessiz sinema temalı yan etkinlikler de seyirciyle buluşacak. Filmlere John Sweeney, Günter Buchwald, Frank Bockius, Daniele Furlati gibi dünyaca ünlü sessiz sinema müzisyenleri eşlik edecek. 4. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, Kino İstanbul tarafından organize edilecek.

Bağdat Mektupları (Letters From Baghdad)



Dans Filmleri Seçkisi (A Selection of Dance Films)



Dokumacılar (Die Weber)



İspanyol Dansçı (Spanish Dancer)



Mania



Osmanlı’dan Görüntüler



Oyuncak Bebek (Die Puppe)



Phono Cinema Theatre



Polonyalı Dansçı (Bestia: Polish Dancer)



Portıcıli Dilsiz Kız (The Dumb Girl of Portici)

