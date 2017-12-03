Michel Hazanavicius’un yönettiği ve Louis Garrel, Stacy Martin, Berenice Bejo ile Micha Lescot’un oynadığı Godard ve Ben (Le Redoutable), 15 Aralık 2017’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yıl 1967, yer Paris. Yönetmen Jean Luc Godard, Çinli Kız filmini çekmektedir. 20’li yaşlardaki başrol oyuncusu Anne Wiazemsky ve Godard aşk yaşıyorlardır. Mutlulardır ve evlenirler. Ancak filmin gösteriminden sonra aldığı eleştiriler, yönetmenin kendini sorgulamasına yol açar. 68 olaylarıyla birlikte sanatını ve varlık nedenini tekrar inşa sürecine giren Godard, değişen yargılarıyla kırılma noktasına varır.