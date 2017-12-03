JCI İstanbul 12. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali Galası Caddebostan Kültür Merkezi’nde Yapılıyor

Bu yıl 12. kez hayata geçirilen, kâr amacı gütmeyen Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül töreni, 09 Aralık Cumartesi akşamı, 18:00 – 22:00 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde, Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Crossroads, “Kültürler Arası Diyalog ve Göç” temalı kısa filmlerin beyazperdeye taşınmasına yardımcı olarak kültürler arasında bir sanat köprüsü kurmayı ve anlayış sağlamayı amaç ediniyor.

Basın Bülteni

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