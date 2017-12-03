Sally Potter’ın yönettiği ve Patricia Clarkson, Emily Mortimer, Cillian Murphy ile Timothy Spall’ın oynadığı The Party, 15 Aralık 2017’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gölge Sağlık Bakanı Janet, başarısını kutlamak için evinde bir parti düzenler. Salonda kendi halinde oturan eşini fark etmez. Aslında Janet’ın dikkatini dağıtan, telefonuna gelen gizemli “seni özledim” mesajlarıdır. Eşi ise sevdiklerine vereceği kötü haberin derdindedir. Bu sırada yakın arkadaşı April, ayrı olduğu eski erkek arkadaşıyla parti için eve gelir. Kimin kimi kiminle aldattığı anlaşılmaz hale gelen partinin en büyük sırrı ise gece sonunda kimin öleceğidir.