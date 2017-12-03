Bir Devrimin Hikayesi: Slow Food

20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde Gastronomi Filmleri’nin özel sunumlarla gerçekleştirilen gösterimleri sürüyor. Hızlı yaşam tarzının bir götürüsü olarak sofraya oturup yemek yemek yerine fast-food tarzı yiyeceklerin tüketiminin arttığı çağımızda, hızlı yeme alışkanlığını ortadan kaldırmak ve yerel üreticileri koruma altına almayı amaçlayan Slow Food Story belgesel filmi, insanın yemekle olan ilişkisi üzerine düşündürüyor. 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali kapsamındaki film Fikir Sahibi Damaklar Topluluğu destekçilerinden Slow Food Türkiye Temsilcisi Ayşenur Arslanoğlu’nun katılımıyla ve Derya Can’ın sunumuyla gösterildi.

Basın Bülteni

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Slow Food Story

