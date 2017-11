Woody Allen’ın Son Filmi İlk Kez Boğaziçi Film Festivali’nde

17 – 26 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin beklenen filmlerinden biri de Woody Allen’ın yönettiği Dönme Dolap (Wonder Wheel). Kate Winslet’ın eleştirmenlerce övgüyle karşılanan ve adını Oscar yarışına şimdiden yazdıran performansının yanı sıra, James Belushi, Justin Timberlake ve Juno Temple’dan oluşan kadrosuyla merak uyandıran film, Türkiye galasını festivalde yapacak. Woody Allen’ı Whatever Works’ten beri ilk kez New York’a geri döndüren film, gangsterlerle dolu 50’ler Amerika’sında yaşanan hüzünlü bir aşk hikâyesini anlatıyor. Film; Oscar kazanmış Vittorio Storaro’nun şiirsel görüntüleriyle yılın filmlerinden biri olacak.

